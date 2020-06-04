جنوب أفريقيا تمدد حالة الكوارث الطبيعية لمدة شهر

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مددت جنوب أفريقيا حالة الكوارث الطبيعية الوطنية التي كانت قد أعلنتها بسبب الجفاف الذي تشهده البلاد منذ أكثر من سبع سنوات في بعض أجزائها.

وقالت وزيرة الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية نكوسازانا دلاميني-زوما في مذكرة نشرت في الصحيفة الرسمية إنه جرى تمديد حالة الكوارث الطبيعية التي جرى إعلانها مبدئيا لمدة ثلاثة أشهر في الرابع من مارس إلى الرابع من يوليو.

وأضافت أن هذا "يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مواصلة زيادة إجراءات التخفيف القائمة التي اتخذتها أجهزة الدولة للتصدي لأثر الكارثة".

تشهد أجزاء من منطقة تربية الماشية بوسط جنوب أفريقيا لأسوأ حالة جفاف جرى تسجيلها، فيما يعاني المنتجون من الديون التي حصلوا عليها لإطعام ماشيتهم.

ويُمكن إعلان حالة الكوارث الطبيعية تقديم مدفوعات الأموال والعلف الإضافية للمزارعين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

واعلنت الحكومة أيضا حالة الكوارث الطبيعية جراء جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي.