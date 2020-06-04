بيرو تمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

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أفادت وسائل إعلامية في بيرو، اليوم الخميس، بأن البلاد ستمدد حالة الطوارئ الصحية لمدة 90 يوما وستعلن أن الحصول على الأكسجين لمرضى كوفيد -19 يعد مسألة ذات أهمية وطنية.

وذكرت وكالة أنباء "أندينا" الرسمية أن تمديد حالة الطوارئ الصحية سيبدأ في 10 يونيو.

وتم إعلان حالة الطوارئ للسماح للسلطات باتخاذ إجراءات فورية أفضل في مواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، التي أكدت تسجيل 178 ألفا و914 إصابة، وهو ثاني أكبر عدد في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل. ويبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 4894 حالة.

وبدأت بيرو في فرض قيود لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في منتصف مارس تقريبا.

ومددت حكومة الرئيس مارتن بيسكارا مؤخرا إغلاق البلاد حتى 30 يونيو، برغم السماح لبعض قطاعات الاقتصاد بإعادة الفتح.