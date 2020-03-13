 باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 85 ألفا و264 حالة - بوابة الشروق
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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 85 ألفا و264 حالة

إسلام أباد - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 9:41 ص

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 85 ألفا و264 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1770 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة في إقليمي "البنجاب" الذي يوجد به 31104 حالات، و"السند" الذي بلغ فيه عدد الحالات 32910.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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