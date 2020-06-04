محتجون بالسويد ينتهكون قيود كورونا للمشاركة في احتجاج «حياة السود مهمة»

لم يعبأ ألف شخص على الأقل بقيود كورونا المفروضة على التجمعات العامة اليوم الخميس في مدينة مالمو السويدية بجنوب البلاد، للاحتجاج على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورد فلويد على أيدي الشرطة الأمريكية، وكذلك على العنصرية في أماكن أخرى.

وسمحت الجهات المنظمة بالترخيص لخمسين شخصا بالمشاركة في "حشد حياة السود مهمة"

ومع حضور المزيد من المشاركين، أعلنت الشرطة أن التجمع ينتهك التصريح، داعية المحتجين للانصراف.

وقالت الشرطة إن الأمر استغرق أكثر من ساعة قبل أن تبدأ الحشود في مغادرة الشاطئ والمنطقة الترفيهية في ريبرسبرج، التي تبعد كيلومترات قليلة عن وسط المدينة.

وذكرت صحيفة كفالسبوسطن اليومية أن معظم الحشد توجه إلى وسط المدينة، مرددين شعارات وحاملين لوحات كتبت عليها عبارات مثل "لا للعنصرية في شوارعنا".

ويوم الأربعاء، شارك عدة آلاف في احتجاج مشابه بالعاصمة ستوكهولم.

وحذر رئيس الوزراء ستيفان لوفين في وقت سابق اليوم الخميس من خطر العدوى بمرض كوفيد-19 جراء وجود حشود كبيرة، حتى على الرغم من أنه قال إنه يتفهم حالة الغضب ضد العنصرية.

وقال في مؤتمر صحفي "كل منا لديه التزام للنظر فيه: هل هذا هو الأمر السليم للقيام به في الوقت الراهن؟.

كما حث وزير الشؤون الداخلية ميكائيل دامبيرج المحتجين للجوء إلى الاحتجاجات الالكترونية، قائلا إنه "عدا ذلك، يخاطر الكثير من المواطنين بأن يصبحوا مرضى أو يموتون".

وتقول الشرطة إنها لا تستطيع أن تفرض حظرا على الاحتجاجات مسبقا، في ضوء "أن الحق في التظاهر هو أقوى حق في المجتمع". وقال رئيس الشرطة الوطنية أنديرز ثومبيرج إنه "في الوقت نفسه، يتعين على الشرطة ضمان التزام المشاركين بالقواعد".