سلوفينيا تسمح للنمساويين بالسفر إليها دون قيود اعتبارا من الغد

أبلغت الحكومة في سلوفينيا اليوم الخميس نظيرتها في النمسا بالسماح للمواطنين النمساويين بالسفر إلى سلوفينيا دون قيود اعتبارًا من غد الجمعة.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية اليوم الخميس إن سلوفينيا وضعت جارتها النمسا على "القائمة الخضراء" التي يسمح فيها بالتنقل بين البلدين بحرية كاملة.

ونقلت المصادر عن المتحدث باسم الحكومة في سلوفينيا جيلكو كاسين في مؤتمر صحفي اليوم أن القائمة الخضراء تضم أيضا إلى جانب النمسا كلًا من كرواتيا والمجر.

وذكرت المصادر أنه بالنسبة للأشخاص الذين يأتون إلى النمسا من إيطاليا أو من البلدان غير المجاورة لا يزال الالتزام بالحجر الصحي أو الشهادة الصحية ساريًا.

يذكر أن كرواتيا وسلوفينيا هما من أشهر وجهات العطلات للنمساويين.

يشار إلى أن النمسا رفعت من جانبها قيود وضوابط الدخول المتعلقة بفيروس كورونا عن طريق البر والجو إلى الدول المجاورة وهي ألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والمجر.