 روسيا تؤكد توريد دفعة جديدة من مقاتلات «ميج-29» إلى سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تؤكد توريد دفعة جديدة من مقاتلات «ميج-29» إلى سوريا

موسكو - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 9:57 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 9:57 ص

أكدت السفارة الروسية لدى دمشق، أن الجيش السوري تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات (ميج-29) الروسية وبدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات.

وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز (ميج-29) في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".

وأضافت السفارة الروسية:" أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.


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