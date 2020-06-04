روسيا تؤكد توريد دفعة جديدة من مقاتلات «ميج-29» إلى سوريا

أكدت السفارة الروسية لدى دمشق، أن الجيش السوري تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات (ميج-29) الروسية وبدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات.

وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز (ميج-29) في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".

وأضافت السفارة الروسية:" أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.