 جماعة معنية بحرية التعبير تحث الاتحاد الأوروبي على حماية منصات الإنترنت قانونيا - بوابة الشروق
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جماعة معنية بحرية التعبير تحث الاتحاد الأوروبي على حماية منصات الإنترنت قانونيا

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 5:36 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 5:36 م

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن ثمة جماعة تقوم بالترويج لحرية التعبير على الإنترنت، حثت الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على الحماية القانونية لمنصات الانترنت، في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة الاوروبية لإصلاح قواعد عمرها 20 عامًا، تحكم كيفية عمل الإنترنت.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن المجموعة، المؤلفة من 12 منظمة غير حكومية، بعثت اليوم الخميس بالرسالة إلى مفوضي التكنولوجيا والوزراء في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يستهدف المعادل الأمريكي للقوانين، الذي يجرد بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، من الحماية القانونية والمسؤولية عن المحتوى المنشور من قبل المستخدمين.

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