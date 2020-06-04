حكى محمد أبوتريكة ووائل جمعة لاعبا الأهلي والمنتخب سابقا، كواليس مباراة الصفاقسي التونسي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

وفاز الأهلي بنتيجة ( 2 – 1) لمجموع المباراتين حينها، وتوج باللقب في تونس في مباراة ماراثونية، شهدت تسجيل تريكة هدفا باللحظات الأخيرة توج به الأهلي باللقب الإفريقي.

وقال تريكة خلال حكاياته لكواليس مع وائل جمعة عبر "قناة بي إن سبورتس":«غرف ملابس الفريقين في ستاد القاهرة كانت أمام بعضها، بعد مباراة الذهاب دخل جوزيه على غرفة ملابس الصفاقسي ووجدهم يرقصون ويغنون، وقال لهم الحفلة لم تنته ، الحفلة ستكون هناك في تونس».

وأضاف:«عاد إلينا في غرفة الملابس وتحدث معنا ونحن كنا غاضبين من النتيجة، وجمهور الأهلي ونحن مغادرين رمى علينا زجاجات بسبب غضبه من الأداء لأنه لا يحب الخسارة أو التعادل».

وواصل:«جوزيه قال لنا في مباراة العودة نحن سنفوز بالمباراة، وهذه البطولة من نصيبنا، وهو كان يجيد تحويل الصدمة في لحظتها لأمر إيجابي، وبالفعل توجنا بالبطولة».

وانتقل الحديث إلى وائل جمعة والذي قال:«مباراة العودة في الصفاقسي بين شوطي اللقاء، قال خطابا مؤثرا للغاية، وخاطب فيه القلب، كان يفعل كل شئ من أجل أن نفوز ورسم كل شئ بالمباراة».

وأضاف:«قال لنا ألعبوا 45 دقيقة للتاريخ، لكي يتذكركم الناس إذا لم تفوزوا بالمباراة، و"يبقى عملتوا المطلوب منكم"، ولا أستطيع نسيان هذه الجملة أبدا».

وعاد تريكة للحديث مجددا ولكن هذه المرة عن مباراة العودة في تونس وقال:«جوزيه حضر بشكل جيد لسيناريو المباراة، وقال كل تفاصيل المباراة وكيف سنلعب آخر 30 دقيقة ، وآخر دقائق، وكان هناك عناصر مهمة غائبة عن تلك المباراة، ولكنه كان حضر للسيناريو بطريقة جيدة جدا».

وحكى الماجيكو موقفا مضحكا في نهاية حديثه عن تلك المباراة، قال في المعتاد كان أي لاعب سئ بمباراة يحصل على تقييم "صفر"، وبعد شوطي مواجهة الصفاقسي والأهلي في تونس قال لمحمد عبدالله (لاعب الأهلي) أنت مستوالك صفرين».