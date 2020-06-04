أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن وزير الخارجية هايكو ماس، سوف يستقبل نظيره الإيطالي دي مايو غدا الجمعة في برلين .

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن اللقاء سيعقد بمقر الخارجية الألمانية، وسوف يتضمن مباحثات هامة بين الجانبين، حول التعاون الثنائي والأوروبي المشترك لاسيما الاقتصادي، فضلا عن مناقشه سبل التعامل مع جائحة كورونا على المستوى الداخلي، بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

ونوه البيان، بأن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مصغرا عقب المباحثات، موضحا أنه نظرا للإجراءات الوقائية المتبعة، فسيتم تخصيص 5 أماكن كحد أقصى للاجتماع الصحفي من الجانبين.