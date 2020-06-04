 غدا.. وزيرا خارجية ألمانيا وإيطاليا يعقدان جلسة مباحثات في برلين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. وزيرا خارجية ألمانيا وإيطاليا يعقدان جلسة مباحثات في برلين

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
أ ش أ:
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 1:23 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 1:23 م

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن وزير الخارجية هايكو ماس، سوف يستقبل نظيره الإيطالي دي مايو غدا الجمعة في برلين .

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن اللقاء سيعقد بمقر الخارجية الألمانية، وسوف يتضمن مباحثات هامة بين الجانبين، حول التعاون الثنائي والأوروبي المشترك لاسيما الاقتصادي، فضلا عن مناقشه سبل التعامل مع جائحة كورونا على المستوى الداخلي، بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

ونوه البيان، بأن الوزيرين سيعقدان مؤتمرا صحفيا مصغرا عقب المباحثات، موضحا أنه نظرا للإجراءات الوقائية المتبعة، فسيتم تخصيص 5 أماكن كحد أقصى للاجتماع الصحفي من الجانبين.


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