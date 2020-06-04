الانتهاء من إنارة المسرح المكشوف بمتحف النيل لتحويله لمركز ثقافي إفريقي

قامت وزارة الموارد المائية والري بتحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى مركز ثقافي إفريقي، وتم الانتهاء من بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافي الإفريقي بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان في مارس 2019 بأن تكون أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وتحويل متحف النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري إلى "مركز ثقافي إفريقي".

وذكرت وزارة الري -في بيان اليوم الخميس- أنه تم عمل التصميم المعماري والاستشاري للمسرح المكشوف وأيضا أعمال الكهرباء والإنارة، مشيرة إلى أن هذا المسرح يتسع إلى 2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل، الذي تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان.

كانت بعض سفارات الدول الإفريقية مثل دول: السودان، جنوب السودان، كينيا، أوغندا، المغرب، الكاميرون، ليسوتو، موزمبيق وإثيوبيا قد قامت بإهداء المركز ببعض المقتنيات التي تمثل تراثها.