لاجارد: انكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني سيكون غير مسبوق

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي انكماشا غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد توقعها تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث.

وأشارت لاجارد أن سرعة التعافي وحجمه مازالت من الأمور الغامضة، قائلة إن البنك يعمل على ضمان توفير التحفيز اللازم للاقتصاد.

وأوضحت لاجارد أن تراجع الدخل وخسارة الوظائف أديا لانخفاض الاستهلاك.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على معدل الفائدة عند صفر، وأعلن تعزيز برنامج مواجهة فيروس كورونا .

وتوقع البنك انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7ر8% هذا العام في سيناريو خط الاساس، ونموه بنسبة 3ر5% العام المقبل و3ر3% خلال عام 2022.

كما أوضح البنك أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3ر0% هذا العام في سيناريو خط الاساس، وأن يسجل 8ر0% العام المقبل.