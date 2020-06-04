356 حالة إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة في كندا

أعلن مسؤولو الصحة الكنديون اليوم الخميس عن 356 حالة إصابة لفيروس كوفيد-19، بجانب قفزة جديدة في الوفيات بلغت 45 حالة اليوم.

وجاءت جميع حالات الإصابة اليوم في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، التي ارتفع فيها حالات الإصابة إلى 29403 حالات، منها 23208 حالات تعاف، و2357 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات في كندا 93430 حالة، من ضمنها 7543 حالة وفاة.

وأكملت مقاطعة أونتاريو حتى الآن 786323 اختبارا للفيروس، وهي المرة الأولى التي تصل فيها المقاطعة إلى قدرتها الاختبارية بأكثر من 20 ألف اختبار يومي.

وحث رئيس الوزراء في المقاطعة دوج فورد سكان أونتاريو على "الخضوع للاختبار" بعد توسيع المعايير لتشمل مجموعة واسعة من الأشخاص الذين يعانون من أعراض أو بدونها، كما تم نشر وحدات اختبار متنقلة عبر منطقة تورونتو الكبرى.

ويشير تقرير اليوم الخميس إلى زيادة بنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الحالات التراكمية.