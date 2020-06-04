وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب يسعى لتقسيمنا عمدا

اتهم وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«السعي إلى تقسيم الولايات المتحدة»، بحسب موقع صحيفة واشنطن بوست.

وهاجم ماتيس، مساء الأربعاء، ترامب بسبب ما وصفه بـ«محاولة تقسيم الأمريكيين عمدا»، موجها التحية إلى «أولئك الذين يطالبون بالعدالة بعد مقتل الشرطة لجورج فلويد».

وقال في تصريحات لمجلة «ذي أتلانتيك»: «دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الشعب الأمريكي - ولا يتظاهر حتى بمحاولة فعل هذا، بل إنه بدلا من ذلك يحاول تقسيمنا".

أضاف وزير الدفاع الأمريكي السابق: «نحن نشهد عاقبة ثلاث سنوات من هذا الجهد المتعمد، نشهد عاقبة ثلاث سنوات بلا قيادة ناضجة، يمكننا أن نتحد بدونه، بالاعتماد على نقاط القوة الكامنة في مجتمعنا المدني، لن يكون الأمر سهلا - كما أظهرت الأيام القليلة الماضية - لكننا مدينون بذلك لمواطنينا، للأجيال الماضية التي تنزف للدفاع عنا، ولأطفالنا أيضا».