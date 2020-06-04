الرئيس الجزائري يبحث هاتفيا مع نظيره الجنوب الإفريقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم، أن الرئيسين تبون ورامافوزا سجلا ارتياحهما للمستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتانة الروابط التاريخية القائمة بينهما، وجددا التزامهما بتكثيفها في كافة المجالات للارتقاء بها إلى مستوى العلاقة السياسية المتميزة وخاصة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات الوزارية.

وأضاف البيان أن الرئيسين استعرضا أيضا عددا من قضايا الساعة في إفريقيا، وخاصة التطورات الجارية في ليبيا، وأكدا عزمهما على التعاون من أجل تنسيق أفضل لحل النزاعات في القارة وتعاون أكثر فعالية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي فيها، كما اتفقا على ضرورة الإسراع في وضع الآليات التي تسمح بالتخلص في أقرب وقت ممكن من جائحة فيروس "كورونا".