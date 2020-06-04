تعيين رئيس وزراء جديد قبل شهرين فقط من انتخابات الرئاسة في بيلاروس

عين رئيس بيلاروس (روسيا البيضاء)، ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس السابق للجنة العسكرية الصناعية رئيسا للوزراء اليوم الخميس، في تعديل وزاري قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقاد لوكاشينكو الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في أوروبا الشرقية لمدة ربع قرن، متسامحا مع القليل من المعارضة. وأكد أن رئيس الوزراء الجديد سيكون مسؤولا عن الحفاظ على الانضباط بين كبار المسؤولين.

وقال لوكاشينكو في اجتماع مع كبار المسؤولين، وفقا لنسخة رسمية نقلتها وكالة أنباء بيلتا الرسمية، إن رئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو سيكون "مسؤولا عن الانضباط والنظام في الحكومة، وعن النتيجة النهائية".

وأضاف لوكاشينكو: "أهم شيء أنه شخص موثوق به يمكن الوثوق به"، مشيرا إلى أن جولوفتشينكو خدم أيضا في السلك الدبلوماسي البيلاروسي.

كان جولوفتشينكو 46 عاما، سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمس سنوات حتى تعيينه رئيسا للجنة العسكرية الصناعية عام 2018.

وقال لوكاشينكو إنه يتوقع أن يحسن رئيس الوزراء الجديد الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تعزيز الابتكارات التكنولوجية "في جميع المجالات حيثما أمكن".

ويسعى لوكاشينكو للحصول على ولاية سادسة في الانتخابات، التي تقرر فقط الشهر الماضي أن يتم إجراؤها في 9 أغسطس، مما يتيح القليل من الوقت لمرشحي المعارضة المحتملين للاستعداد.

وألغت بيلاروس، وهي دولة يقطنها نحو 5ر9 مليون نسمة تقع بين روسيا وبولندا، حدود الولايات الرئاسية في عام 2004، حيث كان لوكاشينكو يستعد لولايته الثالثة على التوالي.

ولا تمتلك بيلاروس سجلا جيدا في تنفيذ العمليات الديمقراطية، وفقا لملاحظات مستقلة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا .

ووصفت المنظمة الانتخابات الرئاسية البيلاروسية الأخيرة في عام 2015 بأنها تميل بشكل غير عادل لصالح الرئيس الحالي، مع الحاجة إلى "عملية إصلاح شاملة".