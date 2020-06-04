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أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل 88ر1 مليون طلب إعانة بطالة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة شطب الوظائف.

ويُذكر أن هذه أول مرة يتم فيها تسجيل إعانات بطالة أقل 2 مليون طلب منذ مارس الماضي.

ومع ذلك، يظهر الرقم استمرار البطالة في ظل تفشي فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد مما أضر بسوق العمل.

وقد أعادت الكثير من الولايات فتح الاقتصاد، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر الإعلان عن بيانات معدل البطالة الشهري غدا الجمعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 20%.