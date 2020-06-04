اعتقال رجل بولندي بعد تهديد بقتل مرشح رئاسي

ألقت الشرطة القبض على رجل يُزعم أنه هدد بمهاجمة عمدة العاصمة البولندية وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي، وهو مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة اليوم الخميس، إن الرجل اعتقل بعد أن قال إنه كان ينوي قتل ترزاسكوفسكي في مكالمة هاتفية مع الإدارة الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) .

ولم تتضح دوافع الرجل بعد. ومن المثير للدهشة أنه ليس لديه سجل جنائي وكان هادئا عندما اعتقلته الشرطة في مدينة بوزنان في غرب البلاد.

يخوض ترزاسكوفسكي الانتخابات الرئاسية نيابة عن حزب المنصة المدنية من تيار الوسط. ودخل السباق بعدما أرجأت بولندا الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في العاشر من أيار/مايو وسط حالة من الجدل السياسي بشأن ما إذا كان يجب أن تجري البلاد انتخابات وكيف ومتى خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن المقرر إجراء الانتخابات الآن في 28 حزيران/يونيو.

ويتصدر الرئيس الحالي أندري دودا المدعوم من حزب القانون والعدالة الحاكم المحافظ استطلاعات الرأي.

ويعيد التهديد إلى الأذهان مقتل عمدة دانزيج، بافل أداموفيتش الذي طعن في كانون ثان/يناير 2019 وتوفى متأثرا بجراحه.