بلغاريا ترفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا منتصف الشهر الجاري

قالت الحكومة البلغارية، اليوم الخميس، إنه سيتم رفع جميع القيود المفروضة على البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من 15 يونيو الجاري فصاعدًا، ومن بين ذلك ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) الإلزامية في الأماكن العامة المغلقة.



وستواصل فرقة العمل المعنية بالفيروس المميت ، التي تشكلت قبل 100 يوم ، عملها لكنها ستتوقف عن عقد المؤتمر الصحفي اليومي.



وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الأخير لفرقة العمل:"إن هذه الإحاطات المستمرة التي تقدمها فرقة العمل تخلق شعورا بعدم الارتياح ...علينا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس".



وتم إعلان حالة الطوارئ في بلغاريا في 13 مارس بسبب تفشي جائحة كورونا واستمرت لمدة شهرين. وتبع ذلك ما وصفته الحكومة "بالوضع الاستثنائي الوبائي"، وينتهي هذا الوضع في 14 يونيو الجاري ، إلى جانب القيود المصاحبة له.



ولم تتأثر بلغاريا بالفيروس الفتاك مثل جيرانها في غرب أوروبا. وسجلت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 7 ملايين نسمة 585ر2 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 147 حالة وفاة حتى اليوم الخميس.



وقد سمحت بلغاريا للمسافرين من عدة دول بالاتحاد الأوروبي دخول البلاد بدون الخضوع لحجر صحي ابتداء من الأول من الشهر الجاري. كما استأنفت المطاعم والمتاحف والمكاتب ودور السينما وصالات ممارسة الرياضة والمراكز التجارية نشاطها مجددا في ظل إجراءات نظافة صارمة وتباعد اجتماعي.