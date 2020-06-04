قطع المياه عن 10 مناطق بمدينة أسوان غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن 10 مناطق بمدينة أسوان وضعف المياه فى مناطق وسط المدينة وذلك نظراً للقيام بأعمال ربط خطوط مياه الشرب للعمارات الجديدة الخاصة بمشروع تطوير منطقة الصحابي وسط مدينة اسوان، بجانب عمل الصيانة اللازمة لبعض المحابس بطريق السادات وجبل شيشه.

وقال المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق شارع كسر الحجر ومناطق الشيخ هارون والبشارية وكيما وعزب كيما والصداقة القديمة ومساكن الأولى بالرعاية والمدينة الصناعية والسيل، علاوة على مناطق طريق السماد، فضلاً عن ضعف المياه بمناطق وسط المدينة وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء غداً الجمعة الموافق 5 يونيو وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 6 يونيو 2020.

وأهاب رئيس الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، وأيضاً الجهات الخدمية المعنية بتدبير أحتياجاتهم من المياه مع الاتصال بالخط الساخن 125 في حالة طلب سيارات وفناطيس لإمدادهم بمياه الشرب مجاناً.