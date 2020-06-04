 مستقبل وطن يواصل التطهير والتعقيم لدحر كورونا في كفرالشيخ - بوابة الشروق
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مستقبل وطن يواصل التطهير والتعقيم لدحر كورونا في كفرالشيخ

محمد نصار:
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 6:56 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 6:56 م

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، حملاته التطهيرية للمنشآت الحيوية والقرى بمركز دسوق، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشادالشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقامت أمانة مركز دسوق بتطهير عددا من المنشآت الحيوية، كما تم تعقيم مركز شرطة دسوق، وذلك تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.

وقال رضا زيادة عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، إن أمانة مركز دسوق، قامت بتطهير عددا من المنشآت الحيوية، كما تم تعقيم مركز شرطة دسوق، بالإضافة إلى بعض قرى المركز، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تحت إشراف، المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق، ومصطفى عامر، أمين التنظيم بالمركز.

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