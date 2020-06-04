إنييستا: آمل أن يتوج برشلونة بالليجا

يراهن أندريس إنييستا، لاعب برشلونة السابق، على الفريق الكتالوني من أجل حسم لقب الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» حديث إنييستا حيث قال:" آمل أن ينتهي الدوري الإسباني على الوضع الحالي لمتصدر المسابقة، والذي هو برشلونة".

وأكد:"أحد عشر مباراة هو شوطًا طويلًا، وجميع الفرق تلعب كثيرًا، هناك الكثير من التوتر، فالجميع يلعبون مباريات وهذا يجعل كل شئ متكافئًا، ولكنني آمل أن ينهي برشلونة الأمر بالتتويج بالليجا".

وواصل: "وأن يجعل لاعبو البرسا أحد عشر مباراة استثنائيًا من أجل التتويج بالليجا مرة أخرى".

وعن استئناف الدوري الياباني، قال إنييستا:" أنا سعيد للغاية باستئناف الدوري، وسنكون قادرين على اللعب مرة أخرى، إنه وضع مختلف لكننا سعداء، ونستعد للعودة بأفضل طريقة ممكنة، ونتطلع لرؤية جماهيرنا".