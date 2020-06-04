الطاقم الطبي بـ«عزل ملوي» يحتفل بالمولود الثالث داخل المستشفى

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفى العزل بملوي في محافظة المنيا، اليوم الخميس، بولادة طفلة داخل المستشفى بعدما نجح فريق طبي، في إجراء عملية الولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن سيدة تدعى "ن" 29 عاما، وضعت مولودتها داخل مستشفى العزل، ولم يتم اختيار اسم له حتى الآن، فيما تم أخذ مسحة من الرضيعة ليتم تحليلها لمعرفة خلوها من الفيروس أم لا.

وأضاف أن حالة الأم والمولوده مستقرة، وأن تلك العملية هي الثالثة عقب ولادة سيدتين مصابتين بالكورونا داخل المستشفى، أواخر شهر مايو الماضي.