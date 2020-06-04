 بسبب كورونا.. موسكو تطالب واشنطن بإطلاق سراح مواطنين روس محتجزين لديها - بوابة الشروق
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بسبب كورونا.. موسكو تطالب واشنطن بإطلاق سراح مواطنين روس محتجزين لديها

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:10 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 12:10 م

دعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة السلطات الأمريكية إلى إطلاق سراح مواطنين روس محتجزين في السجون الأمريكية خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
وقال السفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنطونوف، "فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا الصعب في الولايات المتحدة، ندعو مجددًا السلطات المحلية القائمة على إنفاذ القانون والمنظمات الدولية غير الحكومة إلى إيلاء اهتمام بالمواطنين الروس القابعين في السجون الأمريكية"، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.
وأضاف أنطونوف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة يثيرون قلقًا بالغًا إذ أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أن السفارة الروسية أرسلت أيضًا مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية لطلب تقديم المساعدة الطبية للطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو المحتجز لدى أمريكا.

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