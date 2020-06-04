أشاد الدكتور محمد هاني غُنيم هاني محافظ بني سويف بالنجاح الذي حققه الفريق الطبى بمستشفى ناصر العام بعد تمكنه من إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، والتي رُزقت بمولودة، وحالتهما مستقرة، حيث شارك في إجراء العملية طاقم طبي مكون من الدكتور سيد سكران أخصائي نساء وتوليد، والدكتورة الشيماء أشرف رئيس قسم التخدير، والأستاذة ابتسام محمود ممرضة عمليات.

وعبر المحافظ عن تقديره وشكره للطاقم الطبي على المجهود النوعي والمهارة في إجراء تلك العملية، في ظل ظروف خاصة "إصابة الأم بفيروس كورونا"، والذي شكل عبئًا إضافيًا على الطاقم أثناء إجراء العملية بنجاح، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تركيزًا كبيرًا على الدفع بجهود الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما تقدًم المحافظ بالتهنئة للأم المصابة بنجاح عملية الولادة وتمنياته بالشفاء العاجل من الإصابة بالفيروس، وعودتها ومولودها لأسرته بسلام.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لجميع العاملين بالمنظومة الصحية أبطال وجنود هذه المرحلة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، من خلال تفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات الفيروس، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة.