مخاوف لدى المعارضة التركية من منح المزيد من السلطات لقوة شرطية معاونة

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تعتزم الحكومة التركية منح المزيد من السلطات لقوة شرطية معاونة قوامها 28 ألف فرد، ما أثار المخاوف من أن ولاءها سيكون للرئيس رجب طيب أردوغان وليس للدولة.

ووفقا لمشروع قانون من المتوقع أن يصادق البرلمان عليه يوم غد فإنه سيتم منح سلطات جديدة، من بينها أمر الناس بإظهار هوياتهم وتنفيذ عمليات تفتيش ذاتية، لقوة "الحراس" لتكون داعمة للشرطة ضد المجرمين والمحتجين. ومن المقرر أن يتلقى أفراد هذه القوة تدريبا يتعلق بحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة النارية.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن حزب الشعب الجمهوري المعارض يشعر بالقلق من أن القوة ستصبح "حراسا للنظام" وموالية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

ونفى ناجي بوستانجي، النائب عن حزب العدالة والتنمية، هذا الادعاء.

ونقلت "بلومبرج" عنه القول إن "الحراس جزء من قوات الأمن، في خدمة الجميع ... وادعاءات أحزاب المعارضة لا أساس لها".