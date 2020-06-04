إزالة 214 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأن الوحدات المحلية بالمحافظة، شنت اليوم، عدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة ازالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 214 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 27 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز دشنا والوقف وقـفط ونقادة وقوص بمساحة 10242 مترا مربعا، وإزالة 2 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي نقادة وقـفط بمساحة 17 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، وإزالة 165 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و16 قيراطا و6 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة مخالفة بناء عشوائي بمركزي دشنا ونقادة بمساحة 3529 مترا مربعا.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 528 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 323 ألف و306 متر مربع، و60 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 101 فدان و5 قراريط و19 سهما، و1890 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 88 فدانا و18 قيراطا و13 سهما، و289 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 41811 مترا مربعا.