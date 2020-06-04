تونس تفتح أبواب المساجد بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق

تفتح مساجد تونس أبوابها للمصلين اليوم الخميس بعد حوالي ثلاثة أشهر من الإغلاق مع انحسار فيروس كورونا المستجد في أغلب الولايات.

وحددت وزارة الشؤون الدينية بروتوكولا يتضمن شروطا صحية لعودة صلاة الجماعة والجمعة في المساجد من بينها الوضوء في المنازل والتقيد بمسافات الأمان بين المصلين وارتداء الكمامات ومغادرة المساجد فور انتهاء الصلاة.

وسبق فتح المساجد حملات تنظيف وتعقيم واسعة من بينها جامع الزيتونة الشهير أمس الاربعاء استعدادا لصلاة الجمعة، للمرة الأولى منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وقال الوزير أحمد عظوم إن الوزارة ستستعين بمنظمات المجتمع المدني من بينها منظمة الهلال الأحمر ومنظمة الكشافة التونسية للمساعدة في تنظيم الدخول الى المساجد.

وأوضح عظوم أن العودة إلى الفضاءات الدينية تشمل أيضا المعابد والكنائس مع ضبط بعض الاجراءات الخاصة بها.

وانحسر الوباء في تونس إلى مستوى صفر اصابات في أكثر من ولاية لأسابيع متتالية، وسمح هذا للسلطات بالمرور إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تخفيف قيود الحجر الصحي الموجه بدءا من اليوم قبل رفعه نهائيا يوم 14 حزيران/يونيو الجاري.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس الألف مصاب منذ الكشف عن أولى الحالات في الثاني من آذار/مارس الماضي ، ومعظمهم شفي، فيما استقر عدد الوفيات عند 48 حالة.