التموين: نلزم أصحاب المتاجر بتوفير المعقمات في مداخل ومخارج المحال لمنع تفشي كورونا

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الوزارة تلزم أصحاب المحال التجارية بتوفير الكمامات معلومة المصدر وبسعر التكلفة، إضافة إلى توفير القفازات البلاستيكية، لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بين زوار المتجر.

وأضاف «حسام الدين» في مداخلة عبر سكايب مع برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يتم إلزام أصحاب المتاجر بتوفير المعقمات في مداخل ومخارج المحال، مؤكدًا أن الجهاز الرقابي هو المسؤول عن تنفيذ القرارات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية كافة.

وذكر أن الوزارة تساعد أصحاب المتاجر على تنفيذ القرارات حال امتناع المواطنين، من خلال إمدادهم بتوجيه الوزارة حتى يتم طباعته ووضعه على باب المتجر.