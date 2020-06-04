البنك المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير وفقًا للتوقعات، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، وثبت البنك معدل الفائدة على الودائع عند -0.5%، كما توقع المحللون.

وقرر زيادة برنامجه التحفيزي الخاص بشراء سندات بمقدار 600 مليار يورو (674 مليار دولار) إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار)، حيث يحاول تعزيز اقتصاد المنطقة في أعقاب أزمة فيروس "كورونا".

وقال البنك أيضًا إن مدة برنامج شراء السندات في الأزمة سيتم تمديده من نهاية عام 2020 حتى يونيو 2021، أو حتى يعتقد البنك أن الأزمة قد انتهت.

وفي مارس، بدأ البنك المركزي شراء سندات حكومية كجزء من حزمة بقيمة 750 مليار يورو (813 مليار دولار) وقلص التكاليف للبنوك التجارية لدعم نشاط الإقراض.

وأكد البنك على أنه اتخذ قرار زيادة التحفيز النقدي نتيجة التقييم المنخفض لأداء التضخم نتيجة تفشي وباء "كورونا"، مؤكدًا أن ذلك القرار سيساهم في دعم شروط التمويل بالنسبة للشركات والأسر.