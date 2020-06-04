الاتحاد الأفريقي يدرب 100 ألف من العاملين في الصحة للتوسع في اختبارات كورونا

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تعهد الاتحاد الأفريقي بتدريب 100 ألف من العاملين في مجال الصحة وحشد مليون شخص من العاملين في مجال خدمة المجتمع لتسريع اختبارات فيروس كورونا والتوسع فيها في أنحاء القارة.

وقال جون نكينجاسونج مدير المراكز الافريقية للسيطرة على الأمراض بالاتحاد الأفريقي للصحفيين" إنه نداء للعمل...هذا سوف يغير الديناميكيات".

وقد دشنت المراكز الافريقية شراكة لتسريع اختبارات فيروس كورونا مع عدة حكومات ومؤسسات تجارية من أجل توسيع القدرات في أنحاء أفريقيا، وتنسيق الجهود مع الدول.

وأوضح نكينجاسونج أنه من المقرر تدشين المبادرة في 11 يونيو الجاري وتهدف لإجراء اختبار فيروس كورونا لـ 10 مليون شخص خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقد سجلت القارة الأفريقية، التي بها 54 دولة، أكثر من 158 الف حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 4500 حالة وفاة.