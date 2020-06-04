تُظهر بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هروب النمور وأفراس النهر والزرافات من حدائق الحيوان المختلفة خلال احتجاجات مايو 2020، التي انطلقت بسبب مقتل الأمريكي ذو البشرة السوداء جورج فلويد، من قبل شرطي في مدنية مينابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.

ولكن أظهر تحقيق لموقع "سنوبيس"، أن صور الحيوانات في الشارع مجرد إدعاء وخبر زائف، حيث شهدت العديد من المدن احتجاجات كبيرة ضد عنف الشرطة والعنصرية، وبدأت سلسلة من الشائعات تنتشر على الإنترنت تقول إن الحيوانات البرية هربت من العديد من حدائق الحيوان المحلية، وكان أولها ادعاء هروب نمر من حديقة حيوانات في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حتى أن مكتب شرطة مقاطعة ألاميدا نشر تغريدة يطلب فيها من المواطنين الاتصال برقم 911 بعد أن واجهوا تقارير عن نمر طليق.

ولكن أوضح القسم لاحقًا أن هذه مجرد إشاعة وأن جميع النمور في حديقة حيوانات أوكلاند تم التأكد من وجودها في الحديقة، وفي وقت لاحق انتشرت شائعة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول فرس النهر هرب من حديقة حيوانات لينكولن بارك في ولاية شيكاغو.

وعلى الرغم من أن الصورة المنتشرة حقيقية، إلا أنها لم تُلتقط في شيكاغو في مايو 2020، بل في الواقع هي صورة فرس النهر الذي نجا من سيرك متنقل في إسبانياعام 2016، وذكرت صحيفة "لا رازون" الأسبانية أن السلطات المحلية وعمال السيرك تمكنوا من استعادة الحيوان دون حوادث.

وأشارت شائعة ثالثة إلى رصد زرافة تجري على الطريق في ولاية مينيسوتا، وعلى الرغم من أن هذه الصور حقيقية إلا أنه لم يتم التقاطها في ولاية مينيسوتا في مايو 2020، ولم يتم تحديد مكان التقاطها بالضبط، ولكن كلاهما كان على الإنترنت منذ عام 2013 على الأقل ومن المحتمل أن تظهر الزرافات في حديقة أخرى.