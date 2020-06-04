 نائبة محافظ جنوب سيناء تتابع الخدمات المقدمة لحالات الاشتباه بكورونا في مستشفى رأس سدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائبة محافظ جنوب سيناء تتابع الخدمات المقدمة لحالات الاشتباه بكورونا في مستشفى رأس سدر

رضا الحصري:
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 10:00 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 10:00 م

أجرت المهندسة ايناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، زيارة لمستشفى رأس سدر، وذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة طبقاً لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت نائبة المحافظ، سير عمل الأطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفى، لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجهت نائبة المحافظ الشكر للأطقم الطبية، على المجهود الذي يقمون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قائلة: "الأطقم الطبية مقاتلة، ولا مكان بينهم لمتخاذل أو متقاعس"، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.

وقالت نائبة المحافظ، إنه جرى تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي مشكلة أو شكوى خاصة بفيروس كورونا، وجرى الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة.

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