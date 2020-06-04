شركات النفط الروسية توافق على تحويل المزيد من الوقود إلى السوق المحلية

أعلنت وزارة الطاقة الروسية في بيان اليوم الخميس، أن منتجي النفط بروسيا وافقوا على تحويل كميات كبيرة من الوقود، الذي كان معدا أصلا للتصدير، إلى السوق المحلية.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن إعادة التوجيه تأتي في إطار التدابير لتوفير مخزونات من الوقود محليا للأغراض التجارية.

ومن المتوقع أن تنتج روسيا أكثر من 1ر3 مليون طن من البنزين في يونيو، وهو المستوى نفسه لذات الشهر من العام الماضي، وذلك في ظل تزايد استهلاك الوقود محليا وسط تخفيف تدابير الإغلاق.

ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون استهلاك روسيا من البنزين في يونيو أقل بنسبة 10% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي وجود فائض في المعروض إلى استقرار أسعار البنزين محليا.