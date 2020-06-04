إحياء رسمي لذكرى شهداء 3 يونيو بالسودان بوقفة في القصر الجمهوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الخميس، وقفة رمزية لإحياء ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة في ٣ يونيو العام الماضي، عزفت خلالها الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري.

وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس السيادة ورموز المجتمع السوداني وأعضاء اللجنة العليا للطوارئ الصحية وأسر الشهداء.

وقالت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، في كلمة خلال الفعالية، إنه يوم حزين في حياة الشعب السوداني، حين روت دماء الشهداء الطاهرة أرض الوطن.

وأوضحت أن الشباب اختار قيام هذه الثورة العارمة بهذا العنفوان والجمال وكانت ثورة عظيمة روت الأرض بدماء طاهرة، داعية إلى القصاص لدمائهم.