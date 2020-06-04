اليمن: تصريحات مجلس الأمن القومي الأمريكي على ممارسات ميليشيا الحوثي محل تقدير

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، إن تصريحات مجلس الأمن القومي الأمريكي التي تسلط الضوء على ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية ونهبها للمساعدات الإنسانية في وقت يتداعى فيه الأشقاء والاصدقاء لنجدة اليمن، والتي تستشعر بخطورة الدور الإيراني الذي يقف حجر عثرة أمام التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، محل تقدير وترحيب يمني.

وأوضح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس، ‏أن مليشيا الحوثي مارست منذ انقلابها عقابا جماعيا على اليمنيين فنهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومرتبات الموظفين والإيرادات العامة بكل أنواعها وتدمير منظم للقطاع الخاص ليفقد عشرات الآلاف أعمالهم ومصادر رزقهم، ووصل الأمر إلى نهب الغذاء الذي تقدمه منظمات الاغاثة.

وأضاف: لقد حذرنا المجتمع الدولي منذ وقت مبكر بأن مليشيا الحوثي أداة تدار من الحرس الثوري الإيراني، وأن قرار السلم والحرب ليس بيدها وانما بيد نظام طهران، مجددا التحذير من خطورة الأفكار الإرهابية المتطرفة التي تغرسها مليشيا الحوثي في عقول الأطفال والنشء والشباب، ومساعيها لخلق واقع ديمغرافي جديد في مناطق سيطرتها وجيل من الإرهاب مشبع بثقافة الكراهية.

‏‎وشدد الارياني على أن تهاون المجتمع الدولي في دعم الحكومة اليمنية الشرعية لبسط نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني، يمنح نظام إيران وأداته الحوثية الوقت والفرصة لفرض هذا المخطط على الأرض ويضع العالم أجمع أمام قنبلة موقوتة لن يقتصر خطرها على اليمن بل سيمتد ليشمل الإقليم والعالم.