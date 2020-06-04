الصحة تطالب مستشفيات كورونا بتسهيل الفحوصات اللأجانب المقيمين واللاجئين

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أصدر الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، خطابا الي جميع مستشفيات الفرز والإحالة والعزل في جميع أنحاء الجهورية، بتسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وذلك لحالات الاشتباه والحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد للأجانب المقيمين واللاجئين، وملتمسي اللجوء على الأراضي المصرية.

وأكد حساني في خطابة إلى ورود شكاوى عديدة بهذا الشأن الي مكتبه، مطالبا المستشفيات بتلافي تلك الأمور وتسهيل إجراءات استقبال وفحص وتحويل الحالات المذكورة.

ووجه حساني، خطابه إلى كل من رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجي، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

وأكد حساني في خطابه أن هذا الأمر يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، داخل جمهورية مصر العربية.