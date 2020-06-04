ارتفاع مصابي فيروس كورونا في الجزائر إلى 9831 حالة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 9831 حالة، وارتفاع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى681 حالة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم اليوم تسجيل 98 إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6297 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساءً إلى 7 صباحًا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساءً إلى 7 صباحًا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.

وقرر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، يوم الخميس الماضي، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري.