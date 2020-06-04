الجزائر تعود إلى النشاطات الاقتصادية والتجارية على مرحلتين خلال الشهر الجاري

وضعت الجزائر مخططا يستهدف رفع الحجر الصحي أو تخفيف ساعاته والعودة إلى النشاطات الاقتصادية والتجارية على مرحلتين.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الحكومة الجزائرية اليوم الخميس إلى أن المرحلة الأولى تبدا في السابع من يونيو الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 14 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان الجزائر وضع خارطة طريق للخروج من فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان لرئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حدد خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي بصفة تدريجية ومرنة.

وأوضح ذات المصدر أن مخطط رفع الحجر سيكون وفق تطور الحالة الوبائية على المستوى الوطني، مع التأكيد على أن الأولوية ستعطى للنشاطات التي توقفت، والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن مخاطر انتقال كورونا.

وسجلت الجزائر اليوم الخميس 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل يومي يتم تسجيله منذ 23 أبريل الماضي، ليصبح إجمالي الإصابات 9831. كما تم تسجيل ثمان وفيات جديدة ليرتفع المجموع إلى 681.