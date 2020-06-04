 الحكومة السنغالية تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الحكومة السنغالية تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 5:04 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 5:04 م

أعلنت الحكومة السنغالية، اليوم الخميس، تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وقال علي انجياي وزير الداخلية السنغالي - في تصريح للإذاعة السنغالية اليوم - إنه تقرر إعادة فتح محطات النقل البري بين المدن وتخفيف حظر التجول ليبدأ من الساعة الحادية عشر مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا بعد أن كان من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحًا.

وأضاف أنه مسموح الآن للمطاعم وصالات الألعاب الرياضية باستئناف عملها في حين لا تزال الحانات والشواطئ مغلقة.

وسجلت السنغال اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4 آلاف و21 حالة تعافى 2162 منهم وتوفي 45، فيما يواصل 1873 علاجهم في المستشفيات.

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