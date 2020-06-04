 التموين عن توزيع الكمامات على البطاقات: ندرس كل الموضوعات التي تساهم في حماية المواطن - بوابة الشروق
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التموين عن توزيع الكمامات على البطاقات: ندرس كل الموضوعات التي تساهم في حماية المواطن

علي المصيلحي وزير التموين
علي المصيلحي وزير التموين
أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 2:54 ص | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 2:54 ص

علق أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، على فكرة بدء توزيع الكمامات على بطاقات التموين، قائلًا إن الوزارة تدرس الموضوعات التي يمكنها المساهمة في حماية صحة المواطن كافة.

وأضاف «حسام الدين» في مداخلة عبر سكايب مع برنامج «على مسؤوليتي» المُذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة لن تعلن عن أي قرار إلا بعد الانتهاء من دراسته جيدًا، ذاكرًا أن هذا ما اعتاد عليه المواطنون من الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة إذا قررت صرف الكمامات على بطاقات التموين، فإن هذا القرار يجب أن يكون مرتبطًا بمسؤولية الوزارة في توفير الكمامات الطبية الجيدة بعد التأكد من صحتها وآلية التنفيذ المتاحة.

وعن سلطة وزارة التموين في منطقتي الموسكو والعتبة، أوضح أن الوزارة تراقب على المحال التجارية الموجودة في منطقتي الموسكو والعتبة، لكن ليس لديها سلطة الرقابة على الأسواق الموجودة بها، موضحًا أن المحليات هي المسؤولة عن ذلك.


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