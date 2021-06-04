فيسبوك يمدد حظر حساب ترامب عامين كاملين

أعلن موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيستمر حتى 7 يناير 2023، أي لمدة عامين كاملين بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.



وأفاد الموقع، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، بأنه بعد 7 يناير 2023، سيجري تقييما لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة"، قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.



وأضاف الموقع أنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك، سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهاك سياسات "فيسبوك" مستقبلا.



وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب تشات" قد علقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونجرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.