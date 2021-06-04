الصحة: أعددنا حصرا لمصابي الضغط والسكر يشمل كافة البيانات

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية شهدت طفرة في المجال الصحي خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت بإطلاق المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، والتي كانت مظلة للعديد من المبادرات الأخرى.



وأضاف صلاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة دي إم سي، أن مرض فيروس "سي" كان من أهم التحديات قبل مجيء الرئيس السيسي ونجح الرئيس في حلها بفضل مبادرة 100 مليون صحة، والصحة العالمية أكدت أنها أكبر حملة على مستوى العالم.



وأوضح أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في القطاعات الأخرى بإنشاء الكثير من المنشآت الصحية، بجانب توفير كميات كبيرة من اللقاحات للمصريين لحمايتهم من فيروس كورونا.



وتابع أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلما للمصريين منذ عشرات السنوات، مؤكدا أنه بفضل توجيهات الرئيس تم إطلاق المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد والأقصر وجار استكمال المشروع في باقي المحافظات.



وأشار صلاح إلى أن مصر أصبح لديها قاعدة بيانات تشمل 90 مليون مواطن مصري وهناك مبادرة للأمراض المزمنة وأصبح هناك حصر للمصابين بمرض الضغط والسكر ويشمل كافة البيانات.



وقال مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إنجاز ما يقرب من 18 مشروعا في التحول التكنولوجي والرقمي بوزارة الصحة.