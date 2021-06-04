تقرير للأمم المتحدة يحذر من المخاطر الصحية لتلوث التربة العالمي

حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، من المزيد من تلوث التربة ومخاطره على حياة الإنسان.



قال إنجر أندرسن، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن تلوث التربة قد يكون غير مرئي للعين البشرية، لكنه "يضر بالطعام الذي نأكله والمياه التي نشربها والهواء الذي نتنفسه".



وذكر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن "الآلاف من المركبات الكيميائية الصناعية المختلفة والعناصر الموجودة بشكل طبيعي التي قد تكون سامة، قد انتشرت في البيئة من خلال الأنشطة البشرية منذ العصور القديمة".