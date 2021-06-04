 هونج كونج تحظر إقامة وقفة ليلية لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين - بوابة الشروق
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هونج كونج تحظر إقامة وقفة ليلية لإحياء ذكرى مذبحة ميدان تيانانمين

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:14 ص

حظرت سلطات هونج كونج تنظيم وقفة احتجاجية على ضوء الشموع لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989، المرة الثانية خلال 32 عاما.

وأعلنت الشرطة الحظر الأسبوع الماضي، وعزت فرض الحظر إلى الجائحة. وذكرت أن أي شخص يخالف الحظر يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وسنة إضافية بسبب الترويج لفعالية.

وقالت الشرطة، اليوم الخميس، إنه سيتم نشر ما يصل إلى 7000 شرطي في جميع أنحاء المدينة هذا العام، ومن المتوقع أن يحرس 3000 منهم حديقة المدينة التي شهدت إحياء الذكرى في مرات سابقة.

وفي السنوات الماضية، أقيمت فعاليات في حديقة فيكتوريا بالمدينة لإحياء ذكرى من لقوا حتفهم في مذبحة الرابع من حزيران/ يونيو 1989. وكانت الفعاليات تشمل في كثير من الأحيان ضيوفا متحدثين وموسيقى وغناء، يتبعها وقفة احتجاجية ليلية هادئة، يظهر المشاركون خلالها التضامن من خلال حمل الشموع المضاءة وهم جالسون على الأرض.

وصدر حكم ضد الناشط جوشوا وونج، المسجون حاليا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي ، بالسجن لمدة 10 أشهر أخرى الشهر الماضي لمشاركته في التجمع غير المصرح به العام الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية، التي تحدى الآلاف السلطات لحضورها.

كان الجيش الصيني قد سحق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية من جانب الصنيين في ميدان تيانانمين عام 1989، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، فيما أشارت بعض التقديرات إلى مقتل الآلاف.

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