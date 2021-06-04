مفوضية اللاجئين: فرار نحو 6 آلاف شخص بسبب هجمات على مواقع النزوح بالكونغو

قال بابار بالوش المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، إن ما يقرب من 6 آلاف شخص أجبروا على الفرار من مواقع النزوح المتعددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بسبب الهجمات المميتة التي شنتها جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة.



وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، أن التحالف هاجم مواقع النزوح والقرى في بلدتي بوغا وتشابي، مما أسفر عن مقتل 57 مدنيًا بينهم 7 أطفال بالرصاص وبضربات المناجل في 31 مايو، فيما أصيب عدد آخر بجروح واختطف 25 شخصًا، كما أضرمت النيران في أكثر من 70 ملجأ.



وأشار إلى أن المنظمة الدولية تشعر بالغضب إزاء الحدث الأخير في سلسلة الفظائع التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعا إلى رفع مستوى الأمن في المنطقة بشكل عاجل لحماية أرواح المدنيين الذين تعرض العديد منهم للهجوم وأجبروا على الفرار عدة مرات، كما كرر دعوة المفوضية لجميع الأطراف لاحترام الطابع الإنساني لمواقع النزوح.



وأكد المتحدث أن انعدام الأمن في المنطقة يؤثر على العمل الإنساني، حيث اضطرت المراكز الصحية إلى تعليق أنشطتها مؤقتا وإجلاء موظفيها إلى عاصمة ايتوري، مشيرًا إلى تعرض مكتب إحدى المنظمات الإنسانية الشريكة للمفوضية للنهب، مما ترك الآلاف بدون مساعدات حيوية.



وذكر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، أن أكثر من خمسة ملايين شخص نزحوا من ديارهم بسبب انعدام الأمن والعنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث نزح في مقاطعة ايتورى وحدها حوالي 1.7 مليون شخص، مضيفًا أن النداء المالي للمفوضية البالغ 204.8 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2021 تم تمويله بنسبة 18% فقط.