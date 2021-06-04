وكيل تموين الإسكندرية يشن حملات على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار

شن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات متزامنة على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير٣٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير١١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٨ محضر عدم حمل شهادات صحية.

وفي إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير ٢٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٨ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير ١١ محضرا لمخابز بلدية، مخالفة منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية الأسواق.

وفي إدارة تموين برج العرب، أسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير ١٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير ٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم حمل شهادات صحية.