قال الدكتور خليلي فاضل، استشاري الطب النفسي، إن اهتزاز الحالة النفسية لجموع المواطنين يحدث خللا في المجتمع، واصفا الحالة النفسية للأفراد والمواطنين من شباب ومراهقين بـ«قضية أمن قومي»؛ لتأثيرها على عمليات الإنتاج.

وأضاف «فاضل» خلال مداخلة عبر برنامج زووم لبرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن جائحة كورونا تسببت في تغيير الحالة النفسية للمواطنين نتيجة ارتفاع حالات الوفاة في الدوائر القريبة من الأفراد، لافتا إلى ضرورة التعامل بشكل متزن مع هذه الأحداث، حتى لا يتعرض الأشخاص لمغالطة التهويل والتعميم.

وتابع استشاري الطب النفسي: «مش كل دور برد أو حساسية يبقى كورونا»، مضيفا أن عدد الحالات التي تم شفائها من فيروس كورونا أكبر من حالات الوفاة به، والتي يحدث معظمها نتيجة مضاعفات الإصابة بأمراض مزمنة.

ونوه إلى ضرورة أخذ لقاحات كورونا واستمرارية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مما يوفرا حالة من الأمان والراحة النفسية للمواطنين، إذ انقسم المجتمع إلى نوعين، الأول تسيطر عليه حالة من الهلع والوسوسة، بينما يتعامل النوع الثاني بإهمال شديد مع الوباء.

وشهدت الأيام الماضية انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.