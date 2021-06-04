وقّع منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، اتفاقاً "تاريخياً"، مع ائتلاف "التغيير" الذي يضم كلاً من رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، رئيس حزب "يامينا"، نفتالي بينيت، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تطيح برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الذي فشل في تشكيل حكومة جديدة.



وقال عباس في تصريحات أعقبت الاتفاق مباشرة، إنه توصل إلى تفاهمات هامة وضرورية للمجتمع العربي داخل إسرائيل لاسيما في منطقة النقب التي يعاني سكانها العرب فيها تهميشاً كبيراً من قبل سلطات الدولة العبرية مقارنة باليهود، مشيراً إن هذه أول مرة يشارك فيها حزب عربي في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.



وقد لاقت الخطوة التي قام بها عباس منصور هجوماً عنيفاً من قبل الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، سيما أن التحالف جاء مع شخصيات ترفض قيام الدولة الفلسطينية وتتخذ مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي اعتبروه خروجاً عن تبني قضية الهوية الفلسطينية وشرعنة لمساعي إسرائيل في تهويد الأقصى.



لكن الائتلاف الحكومي لم يتم بعد، فلا زال أمامه عقبة الحصول على ثقة الكنيست في تصويت برلماني مقرر انعقاده الأسبوع المقبل، وتكمن العقبة في الضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء نتنياهو على أحزاب اليمين في الكنيست للتصويت ضد الحكومة الجديدة.



وبرر منصور عباس صفقته مع الاحتلال بأنه سيحصل على بعض المنافع التي تخدم عرب النقب، مثل الحصول على اعتراف إسرائيلي ببعض القرى العربية في الداخل والتي لا تحظى بأي اعتراف رسمي، وزيادة الاستثمارات الخاصة في هذه القرى، ومحاربة الجريمة المنظمة عن طريق تواجد شرطي إسرائيلي مكثف داخل القرى العربية.



ونشرت تقارير إسرائيلية أن منصور عباس طالب أن يكون منصب نائب وزير الداخلية الإسرائيلي ضمن أحد أفراد حزبه، مقابل المشاركة في إحياء الحكومة الجديدة التي تتطلب الحصول على أغلبية (61 مقعدا) من الكنيست البالغ عدد مقاعده 120.



فمن هو منصور عباس؟



حسب البيانات التي توافرت على موقع الكنيست الإسرائيلي، فإن منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة وهي تحالف يضم أحزاب ذات توجه إسلامي محافظ، ويسكن الرجل في الداخل في قرية المغار في الجليل، ومتزوج وله ثلاثة أبناء.



عباس ليس رجلاً سياسياً فحسب، بل إن بداياته كانت بعيدة عن هذا المجال، فقد درس طب الأسنان في الجامعة العبرية بالقدس، وامتهن منة طبيب الأسنان، كما شغل بين السنوات 1997-1998 منصب رئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية.



ينتمي منصور عباس إلى الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، وهي حركة دينية تأسست في عام 1971، لكن سرعان ما دب الخلاف بين أعضائها وحدثت انشقاقات على خلفية إعلان قائدها عبدالله نمر درويش المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالكينست، فانقسمت الجبهة إلى قسمين هما الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح، والجناح الجنوبي بقيادة الشيخ حماد أبو دعابس ونائبه منصور عباس.



ويتمحور الخلاف بينهما حول المشاركة بالانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، حيث يؤيد الجناح الجنوبي المشاركة بها، بينما الجناح الشمالي يدعو لمقاطعتها.



وانتقد مغردون وباحثون فلسطينيون إعلان منصور عباس المشاركة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واستدعى بعضهم تصريحات سابقة لمنصور وصف فيها الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بـ"المخربين".



من جانبها، اعتبرت حركة "مقاطعة"- وهي حركة تدعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وترصد التطبيع معه. - أن منصور عباس "لا يمثل الفلسطينيين، وأنه لم يفعل شيئًا يثبت انحيازه إليهم، وأن إنضمامه الأخير للائتلاف الحكومي الجديد يؤكد ذلك".



واعتبر مغردون أن ما قام به منصور جريمة في حق فلسطين والقضية بشكل عام، وقال تامر ناشط فلسطيني في عرب الداخل إن منصور عباس لا يمثلنا وإنما " يمثل العملاء فقط" وفق قوله.



في السياق ذاته، قال صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي عبر تويتر، إن "منصور عباس يتباهى بأن مشاركته في الحكومة الصهيونية لن تمنعه من رفض قوانين لصالح المثليين، لكن ليست لديه مشكلة أن يشرع حكومة يقودها نفتالي الذي يصر على ابتلاع الأرض وتهويد الأقصى".