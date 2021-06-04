القصة الكاملة لقضية تسببت في الحجز على أرصدة محمد رمضان

كشف فيديو للفنان محمد رمضان عن فصل جديد في أزمة قضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر، والتي بدأت منذ أكثر من عام ونصف.

الفصل الجديد يدخل بالقضية إلى مرحلة تنفيذ حكم قضائي صدر ضد محمد رمضان، وذلك من خلال صدور أمر بالحجز القضائي على أرصدته في البنوك لدفع مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار الراحل.

وتستعرض" الشروق" في السطور التالية بداية الأزمة ومراحل القضية حتى ظهور رمضان في الفيديو الجديد، إلا أن هذه القضية لم تنتهي بعد وستظهر مجددًا في محكمة النقض.

• محمد رمضان يقود الطائرة

في 13 أكتوبر 2019 نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" يظهر فيه داخل قمرة القيادة بطائرة برفقة الطيار أشرف أبو اليسر، وقال رمضان: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة أول مرة أسوق الطيارة ثقة في الله نجاح".

بعد تداول الفيديو بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت مطالبات بمحاسبة الطيار بسبب مخالفته لقواعد وقوانين الملاحة الجوية، مما تسبب فى أزمة كبيرة للكابتن أشرف أبو اليسر قاپد الطائرة والذي سمح للفنان بالقيادة.

• وقف الطيار عن العمل

في 18 أكتوبر 2019 اتخذت وزارة الطيران المدني إجراءات عقابية عدة ضد الطيار أشرف أبو اليسر ومساعده، وتم فصله بعدما أثبتت التحقيقات أن طاقم قيادة طائرة خاصة سمح لرمضان بالدخول لقمرة القيادة والتظاهر بقيادتها وتصوير ذلك ونشره.

وقررت الوزارة إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، مع سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وظهر الطيار الراحل آنذاك في فيديو يوضح حقيقة ما حدث، وهو ما قبله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحملة تضامن معه، مطالبين محمد رمضان بتعويضه عن فقدان عمله.

• القضية الأولى ضد رمضان "سب وقذف"

أعقب ذلك قيام الطيار أشرف أبو اليسر دعوى ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيها بنشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وفي 7 يوليو 2020 قضت محكمة الدقي الجزئية بحبس الفنان محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار الموقوف أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وفي 30 سبتمبر 2020، قضت محكمة جنح مستأنف الدقى بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وبراءته من الاتهامات المنسوبة له.

وعقب ذلك تدهورت حالة الطيار أشرف أبو اليسر الصحية والنفسية ونقل على إثرها إلى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة.

• قضية التعويض

في تاريخ 7 أبريل 2021، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التى لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها "أبو اليسر"، ورفض الدعوى الفرعية.

• وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

بعد ساعات من صدور الحكم ظهر محمد رمضان فى فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" وهو يلقى الأموال حوله داخل حمام سباحة.

وفي 24 أبريل، وبعد أسابيع قليلة من صدور الحكم، توفى الطيار أشرف أبو اليسر، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

• الأزمة تظهر من جديد

في صباح الخميس أعلن الفنان محمد رمضان أنه استيقظ اليوم على اتصال يخطره بوقف التعامل على حسابه بأحد البنوك.

فيما أكد مصدر قضائي أن القرار الصادر ضد رمضان متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

أعقب ذلك أصدر البنك التجاري الدولي CIB بيانا بشأن ما أعلنه الفنان محمد رمضان عن "التحفظ" على حسابه بالبنك.

وجاء نص البيان كالتالي:

التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته.

يود البنك التجاري الدولي التنويه إلى أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك. كما يؤكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.

ويواصل البنك التجاري الدولي-مصر التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.