رئيس أوكرانيا يعتزم نقض قانون يقضي بسجن مزوري إقرارات الذمة المالية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قانون ينص على عقوبة السجن للمسؤولين الذين يزورون اقرارات الذمة المالية ، قائلاً إن التشريع ليس صارما بما يكفي.

ووضع البرلمان اللمسات الأخيرة على مشروع القانون اليوم الخميس في محاولة للمساعدة في إعادة برنامج قروض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 5 مليارات دولار إلى مساره، والحفاظ على الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني اوكرانيا،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتم تطبيق أحكام السجن لإقرارات الذمة المالية غير المكتملة والمزيفة كإجراء لمكافحة الفساد منذ عام 2014 بناء على طلب صندوق النقد الدولي.

ولكن المحكمة الدستورية أثارت غضبًا عامًا وكذا غضب المانحين الغربيين في أكتوبر الماضي بإلغاء الإجراءات ووصفتها بـ "المفرطة".

وقال زيلينسكي في بيان على موقعه على الإنترنت "لن أسمح بتدمير أو إضعاف إقرارات الذمة المالية الإلكترونية للمسؤولين". مضيفا "هذا ليس ما يتوقعه الأوكرانيون ، وليس ما وعدتهم به. لا يمكنني المخاطرة بأحد الإنجازات الرئيسية في الطريق إلى الاندماج مع الاتحاد الأوروبي ، وهو نظام السفر بدون تأشيرة ".

ونظرا لأن تفشي جائحة فيروس كورونا يستنزف موارد الحكومة، تكافح أوكرانيا للإفراج عن حزمة مساعدات صندوق النقد الدولي.

وتشمل المخاوف الأخرى جهود أوسع نطاقا لمكافحة الكسب غير المشروع ، بما في ذلك تعيين رئيس مكتب مكافحة الفساد ، واستقلالية البنك المركزي.